Московская полиция проводит проверку после сообщений о пропаже актрисы Светланы Светличной

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Московская полиция начала проверку после сообщений о пропаже 81-летней женщины, пишет РИА Новости со ссылкой на РБК. По словам источника, речь идет об актрисе Светлане Светличной.

"Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, принимаются меры к розыску", — заявили изданию в пресс-службе столичного главка МВД.

О том, что сын актрисы заявил о ее пропаже, сообщал ранее и источник РИА Новости.

При этом сам сын артистки позже заявил, что не обращался к полицейским, отметив, что действительно ничего не знает о местонахождении матери.

Ранее в некоторых СМИ появились сообщения о пропаже Светланы Светличной. Предположительно, она не появлялась дома с 20 октября. Друг актрисы Иван Николаев в беседе с РИА Новости сказал, что Светличная переехала ближе к родственниками и не хочет контактировать с прессой.

Фото: РИА Новости / Евгений Одиноков