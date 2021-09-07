Мошенник взял у тольяттинца велосипед покататься и уехал

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В конце августа в полицию Тольятти поступило сообщение местного жителя о том, что у него похитили велосипед.

Со слов потерпевшего 1972 года рождения, он находился возле торгового павильона, когда к нему подошел не известный ранее мужчина, познакомился под надуманным предлогом и попросил разрешения прокатится на велосипеде. Незнакомец пояснил, что сам хочет купить такой же, но пока сомневается. Потерпевший передал ему транспортное средство, после чего злоумышленник сразу же уехал в сторону ближайших домов. Мужчина рассказал, что успел сфотографировать на телефон мошенника и передал снимок стражам правопорядка.

Уже через несколько часов, при патрулировании Центрального района, сотрудники патрульно-постовой службы отдела полиции №24 Управления МВД России по городу Тольятти обратили внимание на мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым, который шел по двору одного из многоквартирных домов. Полицейские задержали подозреваемого и доставили в ближайший отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

По данным оперуполномоченных уголовного розыска, задержанный безработный местный житель 1995 года рождения ранее неоднократно судим за имущественные преступления.

Подозреваемый признал свою вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что заметив велосипед у мужчины, он решил путем обмана завладеть транспортным средством. Когда задуманное удалось, он сдал имущество в один из ломбардов. Сотрудники полиции нашли и изъяли транспортное средство, в настоящее время похищенное имущество возвращено законному владельцу.

