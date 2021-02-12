Мощный взрыв прогремел в супермаркете во Владикавказе

62

Во Владикавказе сегодня, 12 февраля, прогремел мощный взрыв, в результате которого было полностью разрушено одноэтажное здание магазина. Информация об этом появилась на сайте "РИА-Новости".

По сообщению очевидцев, взрыв прогремел в около 7:20 по местному времени. По словам жителей, прошла очень мощная ударная волна. В социальных сетях пишут, что в ближайших домах от взрыва задрожали окна и стены.

Пожара не было, но есть пострадавшие. Однако полиция информацией о количестве и наличии пострадавших не располагает. По предварительной информации, причиной взрыва стала утечка газовоздушной смеси. В подвале магазина хранились кислородные баллоны.

В ходе спасательных операций, на месте взрыва был обнаружен один человек, оказавшийся охранником супермаркета. К счастью, он не пострадал. Мужчина рассказал следственному комитету, что кроме него в здании никого больше не должно было быть, пишет ПроГородСамара.