Молодой тольяттинец врезался на авто в бордюр и дерево

149

Еще одно ДТП 19 сентября произошло в 01:30 в Автозаводском районе г. Тольятти. 20-летний водитель, управляя легковым автомобилем «Renault Logan», двигался по ул. Спортивной в направлении проспекта Степана Разина. В пути следования, напротив дома № 5 Б строение 1, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, допустил наезд на бордюрный камень с последующим наездом на дерево справа по ходу движения транспортного средства. С места происшествия в медицинское учреждение госпитализированы 2 пассажира 2001 г.р.