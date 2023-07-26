Молодой сызранец побаловал возлюбленную цветами и подарками за чужой счет

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В начале марта этого года в дежурную часть Сызранской полиции обратилась местная жительница 1984 года рождения, которая сообщила о пропаже банковской карты и списании с нее суммы в размере 11 000 рублей. Потерю кредитки женщина заметила только на следующий день, получив несколько смс-уведомлений мобильного приложения банка.

Полицейские изучили выписку по расчетному счёту пострадавшей и установили, что картой расплачивались в магазинах на территории города.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили места возможного нахождения подозреваемого, задержали его по месту проживания. Во время опроса 33- летний сызранец пояснил, что нашел банковскую карту на тротуаре рядом с многоквартирным домом недалеко от центра города. Зная о возможности оплаты без пин-кода, решил попробовать расплатиться «пластиком» в ближайшем магазине. После первого удачного списания чужих денежных средств, молодой человек вспомнил о том, что приближается праздничная дата, решил порадовать цветами возлюбленную. Вернувшись домой, он преподнес букет девушке и пригласил прогуляться по магазинам, где они обновили ей гардероб, оплатили косметические средства, продукты питания и алкоголь. На следующий день злоумышленник выбросил найденную им карту в мусорное ведро.

Возбуждено уголовное дело. В ходе предварительного следствия подозреваемый полностью возместил материальный ущерб потерпевшей.