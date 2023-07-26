Я нашел ошибку
Главные новости:
«Аэрофлот» решил увеличить долю российского вина на своих рейсах
«Аэрофлот» решил увеличить долю российского вина на своих рейсах
В Самарской области общественники и полицейские провели профилактические встречи
В Самарской области общественники и полицейские провели профилактические встречи
27 июля самарцев приглашают на День павлина!
27 июля самарцев приглашают на День павлина!
Мишустин заявил о поддержке внутреннего туризма в России
Мишустин заявил о поддержке внутреннего туризма в России
Бывший главный специалист АО «Самаранефтегаз» признан виновным в мошенничестве
Бывший главный специалист АО «Самаранефтегаз» признан виновным в мошенничестве
27 июля 2023 года руководитель следственного управления проведет выездной прием граждан в Тольятти
27 июля руководитель следственного управления проведет выездной прием граждан в Тольятти
Прокурор Кировского района Самары провел встречу с жильцами ЖК "Лесная поляна" и ЖК "Куйбышев"
Прокурор Кировского района Самары провел встречу с жильцами ЖК "Лесная поляна" и ЖК "Куйбышев"
Власти Самары хотят сократить число автобусов
Власти Самары хотят сократить число автобусов
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.09
-0.4
EUR 99.69
-0.67
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев и гостей города приглашают на День семьи в Самарский зоопарк
В Тольятти супружеская пара, потерявшая работу в УК из-за жалобы соседа, подожгла его машину
В Музее Алабина откроется выставка о Леонардо Да Винчи
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Молодой сызранец побаловал возлюбленную цветами и подарками за чужой счет

26 июля 2023 11:00
125
Молодой сызранец побаловал возлюбленную цветами и подарками за чужой счет

В начале марта этого года в дежурную часть Сызранской полиции обратилась местная жительница 1984 года рождения, которая сообщила о пропаже банковской карты и списании с нее суммы в размере 11 000 рублей. Потерю кредитки женщина заметила только на следующий день, получив несколько смс-уведомлений мобильного приложения банка.

Полицейские изучили выписку по расчетному счёту пострадавшей и установили, что картой расплачивались в магазинах на территории города.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили места возможного нахождения подозреваемого, задержали его по месту проживания. Во время опроса 33- летний сызранец пояснил, что нашел банковскую карту на тротуаре рядом с многоквартирным домом недалеко от центра города. Зная о возможности оплаты без пин-кода, решил попробовать расплатиться «пластиком» в ближайшем магазине. После первого удачного списания чужих денежных средств, молодой человек вспомнил о том, что приближается праздничная дата, решил порадовать цветами возлюбленную. Вернувшись домой, он преподнес букет девушке и пригласил прогуляться по магазинам, где они обновили ей гардероб, оплатили косметические средства, продукты питания и алкоголь. На следующий день злоумышленник выбросил найденную им карту в мусорное ведро.

Возбуждено уголовное дело. В ходе предварительного следствия подозреваемый полностью возместил материальный ущерб потерпевшей.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Дмитрий Азаров в прямом эфире ГТРК «Самара» ответит на вопросы жителей региона.
26 июля 2023  11:29
Дмитрий Азаров в прямом эфире ГТРК «Самара» ответит на вопросы жителей региона.
113
26 июля 2023  11:12
Дмитрий Азаров встретился с участниками молодежного форума ПФО «iВолга» под Самарой
100
Больше возможностей: расширен перечень видов деятельности для резидентов ТОР
25 июля 2023  13:00
Больше возможностей: расширен перечень видов деятельности для резидентов ТОР
342
Более 1,5 миллионов туристов отдохнули в Самарской области в первой половине 2023 года
25 июля 2023  12:19
Более 1,5 млн туристов отдохнули в Самарской области в первой половине 2023 года
497
Чапаевск и Сызрань стали победителями VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах
24 июля 2023  18:40
Чапаевск и Сызрань стали победителями VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах
3717
Весь список