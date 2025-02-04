Молодой человек насмерть отравился газом в Сызрани

79

Во вторник, 4 февраля, в Самарской области произошло смертельное отравление газом. ЧП случилось в Сызрани.

— В многоквартирном доме на улице Красильникова от отравления угарным газом погиб мужчина 1999 года рождения, пострадала женщина 2001 года рождения, — сообщили в МЧС.

Есть предварительная причина происшествия. Трагедия могла произойти из-за неисправной вытяжной системы.

По данным МЧС, в 2024 году в 63-м регионе произошло 42 отравления угарным газом. Пострадали 84 человека, 10 погибли. С начала 2025 года зарегистрировали 4 происшествия, на которых погибли 3 человека и еще 5 человек пострадали, пишет 63.ру.