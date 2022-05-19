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Молодая сызранка нашла телефон и присвоила его

19 мая 2022 10:50
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Молодая сызранка нашла телефон и присвоила его

В дежурную часть МУ МВД России «Сызранское»  обратился местный житель 1988 года рождения с просьбой оказать содействие в розыске сотового телефона. Мужчина назвал дату и место, где предположительно утерял средство связи. Сначала он пытался найти телефон самостоятельно по геолокации, которой оснащен гаджет, но после того, как это не получилось – решил обратиться в полицию. Материальный ущерб потерпевший оценил в 9 тысяч рублей.

При проведении мероприятий по розыску имущества, оперативники установили что, утерянное средство связи обнаружила  и присвоила себе местная жительница  2004 года рождения.

В ходе опроса девушка рассказала полицейским, что телефон нашла на тропинке когда шла с учебы домой. Мобильный был включен, блокировка отсутствовала. Девушка не предприняла никаких мер к возвращению имущества владельцу, хотя осознавала, что может найти собственника, воспользовавшись списком контактов либо сообщить о находке в полицию. Средство связи ей понравилось, и она решила оставить его себе.

Следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» в отношении восемнадцатилетней местной жительницы по признакам преступления, предусмотренного п. в ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража) возбуждено уголовное дело. В настоящий момент уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в Сызранский городской суд для рассмотрения по существу.

Сотрудники полиции напоминают: Если вы увидели забытый кем-то сотовый телефон на скамейке в парке, сиденье в транспорте, внутри любого помещения, в общественном месте и присваиваете его - это кража, а не находка! Чтобы не стать фигурантом уголовного дела необходимо обратиться в полицию либо к  ответственным лицам (администратору, водителю и т.д.) и передать им телефон, сообщив детали находки (время, место). 

Теги: Кража

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