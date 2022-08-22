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Молния ударила в альпинистов в Греции, один погиб

22 августа 2022 09:56
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Молния ударила в альпинистов в Греции, один погиб

Соревнования альпинистов на севере Греции обернулись трагедией: в группу ударила молния, один спортсмен погиб, еще один получил серьезные ранения, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел во время ночного восхождения на гору Фалакро в регионе Драма.

В соревнованиях альпинистов участвовали 55 спортсменов: за 12 часов они должны были пройти 36,7 километра и преодолеть шесть вершин горы Фалакро высотой более двух тысяч метров.

Во время соревнований ухудшилась погода и началась сильная гроза. Незадолго до финиша молния ударила в группу, в которой были четверо альпинистов. Погиб 55-летний мужчина, еще один спортсмен пострадал. Его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное.

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