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Мобильная группа Самарской таможни выявила крупную партию контрафактной одежды

20 июля 2021 13:26
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Мобильная группа Самарской таможни выявила крупную партию контрафактной одежды

Две фуры с товарами легкой промышленности, имеющими признаки контрафактности, задержали сотрудники Самарской таможни. 

Грузовые транспортные средства, следовавшие из Республики Казахстан в Москву, были остановлены мобильной группой Самарской таможни в районе села Большая Глушица (Самарская область). В ходе таможенного досмотра в грузовых отсеках обнаружено порядка 10 тыс. единиц товаров легкой промышленности. Спортивная одежда, в том числе футболки и головные уборы, поименованы известными торговыми марками, такими как ADIDAS, NIKE, HUGO BOSS, LOUIS VUITTON и др.

Правообладатели товарных знаков подтвердили признаки контрафактности и незаконного использования объектов интеллектуальной собственности.  Общий ущерб компаниям составил порядка 48 млн рублей.

Мероприятия проводились сотрудниками Самарской таможни совместно с ГИБДД Большечерниговского района и Пограничного управления ФСБ России по Оренбургской области. 

Материалы переданы в МВД России для возбуждения уголовных дел по ч.1 ст.180 УК РФ (незаконное использование чужого товарного знака, причинившего крупный ущерб).

Теги: контрафакт таможня

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