Многодетная алиментщица из Самарской области приговорена к 6 месяцам лишения свободы

85

Жительница Шенталинского района Самарской области после лишения родительских прав обязана была выплачивать 1/2 часть от всех видов заработка на содержание своих трех несовершеннолетних детей. Однако она от исполнения своих родительских обязательств уклонялась. В результате долг составил 480 тысяч рублей.

В рамках исполнительного производства судебным приставом отделения судебных приставов Шенталинского и Исаклинского районов Самарской области в отношении должницы возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Суд назначил ей наказание в виде 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.

Теперь, если женщина не начнет исполнять свои родительские обязательства, ей предстоит замена условного срока на реальный.

Судебные приставы Самарской области уделяют большое внимание своевременной уплате алиментных платежей в пользу несовершеннолетних детей. За 2020 год Управлением Федеральной службы судебных приставов по Самарской области возбуждено более 9 тысяч исполнительных производств о взыскании алиментных платежей. В результате примененных к должникам мер взыскано свыше 200 миллионов рублей. Сотрудниками Службы судебных приставов составлено свыше 1,4 тысячи протоколов по ст. 5.35.1 КоАП РФ за неуплата средств на содержание детей. За злостное уклонение от уплаты алиментов возбуждено 691 уголовное дело по ст. 157 УК РФ. На начало 2021 года ограничено в праве выезда за пределы страны свыше 7 тысячи должников по алиментам, а в праве управления транспортными средствами — свыше 1,7 тысячи должников.