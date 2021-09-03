Младенческая смертность в Самарской области остается одной из самых высоких в ПФО

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В июле 2021 года по этому показателю зарегистрирован прирост 85,7% — в возрасте до 1 года скончалось 13 детей (в июне прошлого года – 7). Данные опубликовал Росстат 27 августа, пишет Обозрение.

Больше всех малышей потеряли в июле в Башкортостане – 20. Самарская область оказалась на втором месте, поделив его с Нижегородской областью.

За 7 месяцев в Самарской области скончались 77 младенцев (в прошлом году – 65), прирост составил 18,5%. При этом, в Приволжье и в целом по России младенческая смертность демонстрирует небольшое снижение – 96,1% и 97,5% к уровню прошлого года соответственно.

В июле в области опять немного подросла рождаемость – на 38 детей, всего на свет появилось 2580 детей (прирост 1,5%). В среднем среди регионов ПФО и по России рождаемость в июле снизилась.

За 7 месяцев на территории региона родилось на 182 ребенка меньше, что укладывается в среднюю картину по Приволжью и Российской Федерации – за 7 месяцев рождаемость упала и там, и там.

В июле в регионе наметился перелом в сторону снижения смертности населения – за месяц скончался 4091 житель области (в июле 2020-го – 4809). Положительная тенденция отмечена и в ПФО, по России же в целом смертность продолжает расти – за июль скончались 215 265 человек (прирост 18,6%).За 7 месяцев в регионе умерли 30 183 человек, что на 3184 больше, чем за тот же период прошлого года.

В целом показатель укладывается в средние значения по Приволжью (рост смертности за 7 месяцев – 12,1%) и по стране (рост 16,6%).

— Татьяна Васильева