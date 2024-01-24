Минобороны сообщило о перехвате четырех дронов над Орловской областью

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Минобороны России сообщило о перехвате дежурными средствами ПВО четырех украинских беспилотников самолетного типа над территорией Орловской области.

Ранее утром о сбитых беспилотниках сообщал в Telegram губернатор Орловской области Андрей Клычков. Ссылаясь на предварительную информацию мэра Орла Юрия Парахина, он добавил, что пострадавших нет.

"Звуки, которые вы слышали в небе над Орлом, результат работы Министерства обороны РФ. Сохраняйте спокойствие. Утром были обезврежены очередные беспилотные летательные аппараты", - написал он.

Он отметил, что к Железнодорожному и Северному районам стянуты оперативные службы для обеспечения безопасности жителей и проведения правоохранительными органами необходимых мероприятий, пишет Интерфакс.