Минобороны России: военный склад в районе Джанкоя пострадал в результате диверсии

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Детонация боеприпасов на военном складе в Джанкойском районе Крыма произошла из-за диверсии, сообщили в Минобороны, сообщает РИА Новости.

"Утром 16 августа в результате диверсии пострадал склад военного назначения в районе населенного пункта Джанкой", — говорится в релизе.

При этом никто серьезно не пострадал, добавили в военном ведомстве.

"Принимаются необходимые меры для ликвидации последствий диверсии", — заявили в Минобороны.

Тем не менее, отметили там, нанесен ущерб гражданским объектам: ЛЭП, электростанции, железнодорожному полотну и жилым домам.

Возгорание на огороженной площадке хранения боеприпасов в воинской части в районе села Майское произошло около 06:15 утра. Как рассказал глава Крыма Сергей Аксенов, двое гражданских получили ранения — легкие и средней степени тяжести. Зону происшествия оцепили, оттуда эвакуировали порядка двух тысяч человек.

При разлете боеприпасов повредились железнодорожные пути, из-за чего задерживаются семь пассажирских поездов. Полотно уже восстановили, но движение возобновят только после проведения всех мероприятий, связанных с обеспечением безопасности.

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко/"Известия"