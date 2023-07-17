Минобороны раскрыло детали падения самолета Су-25 в Азовское море

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Штурмовик Су-25 потерпел аварию над Азовским морем в Краснодарском крае, предварительно, из-за отказа двигателя, сообщили в понедельник в Южном военном округе (ЮВО), передает РИА Новости.

"17 июля сего года при выполнении учебно-тренировочного полета в Краснодарском крае над акваторией Азовского моря потерпел аварию штурмовик Су-25. Предварительная причина аварии - отказ двигателя", - сказали в ведомстве.

Пилот самолет-штурмовика Су-25, который упал в краснодарском Ейске, погиб, сообщает gazeta.ru со ссылкой на Telegram-канал Baza.

«По предварительной информации, его не смогли реанимировать по пути в больницу», — пишет портал.

Ранее Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что самолет Су-25 упал в Ейске, но никто не погиб, пилот успел катапультироваться.

Как пишет Mash, пилот запутался в стропах парашюта и наглотался воды. После его вытащили на берег, мужчина находился в состоянии клинической смерти, спасти его не удалось.

Фото: ru.freepik.com