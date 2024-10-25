Мигрантов с рынка в Самаре послали служить в армию

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За время рейда на овощебазе проверено 90 человек, из них 10 граждан РФ доставлены в военкоматы.

Сотрудники отдела по вопросам миграции Управления МВД России по городу Самаре совместно с полицейскими полка патрульно-постовой службы полиции, Госавтоинспекции, участковыми уполномоченными полиции, Добровольной народной дружиной и при содействии бойцов ОМОН Управления Росгвардии по Самарской области провели профилактическую работу на территории овощной базы, расположенной в Кировском районе областного центра.

Во время рейда проверены более 90 человек, при этом полицейские выявили и пресекли 21 нарушение миграционного законодательства.

В отношении 2 иностранных граждан за незаконное осуществление трудовой деятельности в Российской Федерации составлены протоколы об административном правонарушении. К ответственности за совершение правонарушений, предусмотренных ст.18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ» привлечены 19 гостей областной столицы.

Кроме того, в военные комиссариаты с торгового объекта доставлены 10 граждан Российской Федерации, не состоящих на воинском учете, для последующей постановки.