От ФГБУ «Приволжское УГМС» получена консультация: «В первой половине дня 23.11.2024 местами по Самарской области ожидается туман с ухудшением видимости 500 метров и менее».
В связи с ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:
Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить
по единому телефону пожарных и спасателей «112»