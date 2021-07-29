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Медведя застрелили на месте нападения на туристов в природном парке "Ергаки"

29 июля 2021 14:35
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Минэкологии Красноярского края направило в природный парк "Ергаки" дополнительные группы инспекторов.

Медведя застрелили на месте нападения на людей в природном парке "Ергаки" в Красноярском крае, где погиб турист из Москвы. Об этом в четверг журналистам сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии, передает ТАСС.

"Убили. Сделали забор биоматериала для генетической экспертизы", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что экспертиза должна установить, это ли животное напало на туристов.

В начале недели четверо туристов из Москвы выдвинулись по одному из маршрутов горного массив парка. Туристический поход был рассчитан на две недели. Ранним утром 27 июля в районе 9 озер хребта Араданский, где туристы остановились на ночлег, при сборе палаточного лагеря на одного из туристов напал медведь. Другим участникам группы удалось покинуть место происшествия. Через несколько часов, добравшись до места спасательного поста МЧС, участники группы сообщили о произошедшем.

В четверг тело погибшего было обнаружено. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Минэкологии Красноярского края направило в природный парк "Ергаки" дополнительные группы инспекторов. Они будут патрулировать основные туристические маршруты и следить за безопасностью туристов, отдыхающих на заповедной территории.

 

Фото:   pixabay

Теги: застрелили медведя напал на туристов

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