Я нашел ошибку
Главные новости:
В режиме ВКС в ней приняли участие около 10 тысяч человек.
На связи – вся губерния: Дмитрий Азаров провел большую встречу с активом МКД
Сомнолог рассказала о том, как можно распознать симптомы редчайшей формы бессонницы.
В Москве подросток умер от неизлечимой формы бессонницы
В Самаре за сутки заболели 68 человек.
Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса 18 января 2023 года
Одного из самых известных фотографов оттепели и постсоветского пространства. 
Музей имени Алабина приглашает на выставку фотографа Владимира Лагранжа 
Всего в Самарской области в диктанте приняло участие 149 988 человек, из них призерами стали 55 692 человека.
Самарская область в числе наиболее активных регионов, проводивших экологический диктант
Место подготовлено в соответствии с требованиями безопасности.
Олег Бойко и Елена Лапушкина проверили, как организована купель на Полевом спуске
Завтра «Крылья» проведут контрольный матч, который завершит программу первого сбора.
«Крылья Советов» провели заключительную тренировку на первом сборе
"Предлагаемое законопроектом регулирование в настоящее время является избыточным."
Правительство РФ не поддержало проект об установлении 31 декабря выходным днем
Наверх
Самара  -14 °C, Тольятти  -11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 68.66
0.37
EUR 74.26
0.43
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Доме офицеров состоится концерт сводного военного оркестра Самарского и Тоцкого гарнизонов
В Самарской области назвали победителей 2022 года в акции "Народное признание"
Зимний Грушинский фестиваль состоится в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Медведь напал на лыжника в Приморском крае

18 января 2023 18:36
187
Мужчина надел лыжи и пошёл прогуляться.

Медведь напал на мужчину в городе Партизанске Приморского края, сообщил РИА Новости представитель единой дежурно-диспетчерской службы Партизанского округа.

"Мужчина надел лыжи и пошёл прогуляться. И неожиданно медведь напал на него в районе Первой шахты в Партизанске... У мужчины рваная рана головы, рук и ног, он в больнице", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что происшествие случилось в районе частного сектора, где "уже начинается лес". После хищник ушёл. Мужчине удалось добраться домой, откуда его и увезли в больницу.

 

Фото:   pxfuel

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В режиме ВКС в ней приняли участие около 10 тысяч человек.
18 января 2023  22:23
На связи – вся губерния: Дмитрий Азаров провел большую встречу с активом МКД
61
Совместные приемы граждан руководством ГУ МВД России по Самарской области и общественниками продолжаются
18 января 2023  13:36
Совместные приемы граждан руководством ГУ МВД России по Самарской области и общественниками продолжаются
632
В Самаре подготовят купели для крещенских купаний
18 января 2023  11:11
В Самаре подготовят купели для крещенских купаний
277
В ночь на Крещение: в Самаре на Полевом спуске организована купель
17 января 2023  13:01
В ночь на Крещение: в Самаре на Полевом спуске организована купель
519
В Самарской области к празднику Крещения Господня оборудуют 75 купелей
17 января 2023  10:47
В Самарской области к празднику Крещения Господня оборудуют 75 купелей
430
Весь список