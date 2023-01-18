Медведь напал на лыжника в Приморском крае

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Медведь напал на мужчину в городе Партизанске Приморского края, сообщил РИА Новости представитель единой дежурно-диспетчерской службы Партизанского округа.

"Мужчина надел лыжи и пошёл прогуляться. И неожиданно медведь напал на него в районе Первой шахты в Партизанске... У мужчины рваная рана головы, рук и ног, он в больнице", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что происшествие случилось в районе частного сектора, где "уже начинается лес". После хищник ушёл. Мужчине удалось добраться домой, откуда его и увезли в больницу.

Фото: pxfuel