МЧС создаст реестр коррупционеров из числа экс-сотрудников

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МЧС России планирует сформировать реестр коррупционеров, уволенных из ведомства в связи с утратой доверия, отвечать за его ведение будет директор департамента кадровой политики. Соответствующий проект приказа министерства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Определить должностным лицом, ответственным за включение сведений о лице, к которому было применено взыскание в виде увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения, в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия... директора департамента кадровой политики МЧС России (лицо, временно исполняющее его обязанности)", - говорится в документе.

Проект приказа, кроме того, содержит приложение, в которое будут включаться все необходимые сведения о коррупционерах ведомства, в том числе занимаемая ими должность на момент увольнения по утрате доверия, а также информация о совершенном правонарушении со ссылкой на положение нормативного правового акта, требования которого были нарушены, сообщает РИА Новости.