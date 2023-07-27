МЧС сообщило о гибели шести человек после крушения вертолета Ми-8 в Республике Алтай

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Шесть человек стали жертвами крушения вертолета Ми-8 в селе Тюнгур в Горном Алтае, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.

"Вертолет загорелся при заходе на посадку в Тюнгуре Республики Алтай. По предварительным данным, шесть человек погибли, семь пострадали", — сказали в ведомстве.

Как уточнили в МЧС, частный Ми-8, предположительно, при заходе на посадку задел электропровода и загорелся. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. В 12:35 мск пожар удалось ликвидировать.

По данным Росавиации, авария произошла в 200 километрах южнее Горно-Алтайска. Вертолет компании "Алтай Авиа" перевозил экскурсионную группу. На борту находились 15 человек: 12 пассажиров и три члена экипажа. Среди них был один гражданин Белоруссии, сейчас белорусские дипломаты уточняют его состояние.

В свою очередь, врио начальника центра управления в кризисных ситуациях МЧС по Республике Алтай Евгений Хорошилов уточнил, что на борту находились 16 человек: три члена экипажа и 13 пассажиров.

На помощь из Горно-Алтайска вылетел Ми-8 регионального спасательного центра Росавиации. Двух пострадавших эвакуировал другой вертолет "Алтай Авиа", который выполнял работы в районе катастрофы. Их доставили в больницу поселка Усть-Кокса.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

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