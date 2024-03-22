МЧС: пожарные пытаются спасти людей, находящихся на крыше «Крокус Сити Холла»

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Пожарные продолжают тушение крупного пожара в концертном зале «Крокус Сити Холл», где ранее группа неизвестных отрыла стрельбу, сообщили РБК в пресс-службе подмосковного МЧС.

«Пожарно-спасательные подразделения работают по повышенному рангу. Основные усилия направлены на поиск и спасение людей. Огнеборцами из подвала здания выведены порядка 100 человек. Проводятся работы по спасению людей с крыши здания с помощью подъемных механизмов», — говорится в сообщении.

Площадь пожара в «Крокусе» может составлять до трех тысяч квадратных метров, в настоящее время огнем охвачена большая часть здания, частично обрушилась кровля, пишет «Интерфакс» со ссылкой на оперативные службы.

На место выехал губернатор Московской области Андрей Воробьев.