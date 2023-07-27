МЧС: двое считавшихся погибшими пассажиров Ми-8, разбившегося на Алтае, оказались живы

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При крушении вертолета в Республике Алтай погибли не шесть, а четыре человека — двое оказались живы и сами добрались до больницы, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Предполагалось, что двое человек находятся под обломками, однако оказалось, что они самостоятельно покинули борт и самостоятельно в шоковом состоянии дошли до больницы, у них травмы легкой степени тяжести. Таким образом, по последним данным, погибших четверо, 10 пострадало, двое находившихся на борту не пострадали", — сказал собеседник агентства.

Вертолета Ми-8Т, принадлежащий компании "АлтайАвиа", потерпел крушение в районе села Тюнгур в Усть-Коксинском районе Республики Алтай примерно в 15:00 по местному времени (11:00 мск). По предварительным данным, при заходе на посадку машина задела электропровода и загорелась.

На борту находились 16 человек: трое членов экипажа и 13 туристов. Восемь человек доставили в больницу, из них четверо в тяжелом состоянии, еще у четверых травмы средней степени тяжести. Среди погибших — одна гражданка Белоруссии.

Фото : МЧС РФ