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Масштаб киберпреступности начал представлять угрозу национальной безопасности, сообщил в интервью ТАСС начальник Главного организационно-аналитического управления Генпрокуратуры Андрей Некрасов. По его словам, за последние годы возросло число преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации. У них низкая раскрываемость – не более 25%.

По словам Некрасова, проблемы обеспечения безопасности при использовании современных технологий сегодня приобрели крайнюю актуальность.

В прошлом году негативная тенденция только усилилась. Он отметил, что если еще пять лет назад в общей структуре преступности на долю таких деяний приходилось менее 2%, то в 2020-м они составили уже четверть всех преступлений, зарегистрированных в стране.

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