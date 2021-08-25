Машина в кювете: двое пострадавших в Борском районе

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24 августа на территории Самарской области зарегистрировано 11 ДТП, в которых 14 человек получили ранения различной степени тяжести, один человек погиб.

Одно из ДТП произошло в 14:30 в Борском районе. Водитель 1965 года рождения двигался на автомобиле «ВАЗ 21124» по автодороге «Долматовка – Комсомольский – Петровка - Языково».

Водитель, не справившись с рулевым управлением, съехал с дороги в левый кювет по ходу движения автомобиля, с последующим опрокидыванием. В результате ДТП пострадали два пассажира автомобиля: мужчина 1991 года рождения и женщина 1969 года рождения. Они оба были госпитализированы. Водитель автомобиля от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался.