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Машина в кювете: двое пострадавших в Борском районе

25 августа 2021 13:44
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Машина в кювете: двое пострадавших в Борском районе

24 августа на территории Самарской области зарегистрировано 11 ДТП, в которых 14  человек получили ранения различной степени тяжести, один человек погиб. 

Одно из ДТП произошло в 14:30 в Борском районе. Водитель 1965 года рождения двигался на автомобиле «ВАЗ 21124» по автодороге «Долматовка – Комсомольский – Петровка - Языково».

Водитель, не справившись с рулевым управлением, съехал с дороги в левый кювет по ходу движения автомобиля, с последующим опрокидыванием. В результате ДТП пострадали два пассажира автомобиля: мужчина 1991 года рождения и женщина 1969 года рождения. Они оба были госпитализированы.  Водитель автомобиля от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался. 

Теги: ДТП пострадавшие

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