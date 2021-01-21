Лобовое столкновение грузовика и легковушки в Волжском районе: пострадал человек

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ДТП произошло 20 января в Волжском районе.

Молодой человек 1992 года рождения, управляя автомобилем «Лада Калина», следовал со стороны п. Алексеевка в сторону автодороги «Подъезд к г. Оренбург от М-5 «Урал». В пути следования он не справился с управлением транспортного средства, в результате чего выехал на полосу предназначенную для встречного движения, вследствие чего допустил столкновение с грузовым автомобилем «Даф», под управлением водителя 1992 года рождения. В результате ДТП водитель легкового автомобиля был госпитализирован, сообщает облМВД.