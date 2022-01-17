Я нашел ошибку
Главные новости:
Курс рассчитан на сотрудников и клиентов Сбера, а также пользователей, интересующихся темой исламских финансов.
Сбер запустил обучающий курс по теме исламского финансирования
Рассмотрение документа, предусматривающего введение сертификатов в общественных местах, отложили.
«Омикрон» как новый вызов: самарские врачи поддержали перенос рассмотрения закона о сертификатах здоровья
При регулярном недосыпе снижается иммунитет, в организме накапливаются гормоны стресса, ухудшается общее состояние организма.
Диетолог перечислила вызывающие бессонницу продукты
Работают КРУГЛОСУТОЧНЫЕ прививочные кабинеты.
Жителей региона приглашают пройти вакцинацию от COVID-19
22 и 23 января волжане проведут заключительный тур регулярного сезона.
ВК «Нова» одержал две победы на выезде в Тюмени
Россиян предупредили, что теперь нельзя хранить на балконе
Россиян предупредили, что теперь нельзя хранить на балконе
Еще 339 жителей Самарской области заболели коронавирусом
Еще 339 жителей Самарской области заболели коронавирусом
Россияне с ограничениями по здоровью смогут автоматически получать компенсации по ОСАГО
Россияне с ограничениями по здоровью смогут автоматически получать компенсации по ОСАГО
Наверх
Самара  -6 °C, Тольятти  -6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.77
1.2
EUR 86.89
1.43
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
17 января в Самарской области стартует ежегодная акция «Студенческий десант»
С сегодняшнего дня и все выходные в регионе пройдут широкомасштабные рейды ГИБДД 
В Самаре состоится лекторий "Герои и антигерои "Нового Голливуда”"
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Летчик из Самарской области оплатил долг, чтобы вылететь из страны

17 января 2022 09:59
206
Летчик из Самарской области оплатил долг, чтобы вылететь из страны

Судебные приставы-исполнители ограничили должника из Самарской области в праве выезда за пределы Российской Федерации. Данная мера побудила мужчину возместить материальный ущерб бывшему работодателю. 

Житель Самарской области, работая в одной из авиакомпаний летчиком, прошел за счет работодателя обучение за границей. Взамен мужчина должен был отработать в компании по полученной специальности 5 лет. Однако данные условия он не выполнил и уволился по собственному желанию, не отработав положенный срок. 

Компания обратилась в суд с требованием вернуть потраченные на обучение бывшего сотрудника средства. Суд требование организации удовлетворил и обязал мужчину выплатить бывшему работодателю свыше 1 миллиона рублей. В отделении судебных приставов Кинельского района Самарской области в отношении жителя региона возбудили исполнительное производство.

В рамках исполнительного производства в отношении должника было вынесено постановление о временном ограничении его в праве выезда за пределы Российской Федерации. Мужчине данное ограничение мешало совершать международные перелеты, что сказывалось на его работе. В связи с этим он полностью погасил задолженность перед бывшим работодателем. 

Теги: Судебные приставы

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Скопивший долг по алиментам 42-летний самарец отправлен на обязательные работы на 20 часов
13 января 2022, 12:49
Скопивший долг по алиментам 42-летний самарец отправлен на обязательные работы на 20 часов
В отношении должника было заведено разыскное дело. Происшествия
648
Судебные приставы Самарской области передали четверых детей органам опеки
12 января 2022, 11:59
Судебные приставы Самарской области передали четверых детей органам опеки
Их мать лишили родительских прав. Общество
632
Более сотни детей-сирот из Самарского региона получили жильё
11 января 2022, 09:50
Более сотни детей-сирот из Самарского региона получили жильё
Квартиры детям предоставили в одном из районных пгт и в новом жилом комплексе на Московском шоссе. Общество
666
В центре внимания
Еще 339 жителей Самарской области заболели коронавирусом
17 января 2022  13:54
Еще 339 жителей Самарской области заболели коронавирусом
106
В Самаре стартовал отбор общественных территорий для благоустройства в 2023 году
17 января 2022  13:23
В Самаре стартовал отбор общественных территорий для благоустройства в 2023 году
130
В Самаре 29 и 30 января состоится ежегодный лыжный марафон «Сокольи горы»
17 января 2022  13:07
В Самаре 29 и 30 января состоится ежегодный лыжный марафон «Сокольи горы»
138
В Тольятти впервые проходит первенство России по фехтованию
17 января 2022  09:54
В Тольятти впервые проходит первенство России по фехтованию
200
Снова рост заболеваемости: еще 376 жителей Самарской области заболели коронавирусом
16 января 2022  13:56
Снова рост заболеваемости: еще 376 жителей Самарской области заболели коронавирусом
594
Весь список