Летчик из Самарской области оплатил долг, чтобы вылететь из страны

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Судебные приставы-исполнители ограничили должника из Самарской области в праве выезда за пределы Российской Федерации. Данная мера побудила мужчину возместить материальный ущерб бывшему работодателю.

Житель Самарской области, работая в одной из авиакомпаний летчиком, прошел за счет работодателя обучение за границей. Взамен мужчина должен был отработать в компании по полученной специальности 5 лет. Однако данные условия он не выполнил и уволился по собственному желанию, не отработав положенный срок.

Компания обратилась в суд с требованием вернуть потраченные на обучение бывшего сотрудника средства. Суд требование организации удовлетворил и обязал мужчину выплатить бывшему работодателю свыше 1 миллиона рублей. В отделении судебных приставов Кинельского района Самарской области в отношении жителя региона возбудили исполнительное производство.

В рамках исполнительного производства в отношении должника было вынесено постановление о временном ограничении его в праве выезда за пределы Российской Федерации. Мужчине данное ограничение мешало совершать международные перелеты, что сказывалось на его работе. В связи с этим он полностью погасил задолженность перед бывшим работодателем.