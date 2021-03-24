Легковушка и мотоцикл столкнулись в Самаре

67

ДТП произошло 23 марта в Самаре.

Мужчина 1962 года рождения, управляя автомобилем «Лада Гранта», двигался по ул. Пугачевский тракт со стороны переулка Долотный в направлении переулка Ново-Молодежный. В пути следования, напротив дома № 72 по ул. Пугачевский тракт при осуществлении маневра-остановки у края проезжей части, не убедился в его безопасности, в результате чего допустил столкновение с мотоциклом «Кавасаки», под управлением водителя 1982 года рождения, который двигался в попутном направлении прямо. В результате ДТП пострадал водитель мотоцикла, ему было назначено амбулаторное лечение.