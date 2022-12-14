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Лeдостав в Самарской области продолжается: выход на лед опасен

14 декабря 2022 10:36
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Лeдостав в Самарской области продолжается: выход на лед опасен

В связи с понижением температур в регионе на реках области продолжается процесс ледообразования. По информации «Приволжского УГМС» на реках Сок и Большой Кинель наблюдается ледостав, на реках Самара и Чапаевка – ледостав. На реке Волга в районе г. Тольятти и Сызрань наблюдается ледостав, у г. Самара и с. Зольное – забереги.

Центр ГИМС Главного управления МЧС России по Самарской области предупреждает, что в устьях рек и притоках прочность льда обычно ослаблена. Лед непрочен и в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев и камыша.

Лёд, имеющий оттенки серого, матово-белого или желтого цвета является наиболее ненадежным. Он может обрушиться без предупреждающего потрескивания. Поэтому, несмотря на кажущуюся достаточной толщину льда, существует опасность провалов рыбаков и граждан, переходящих водоемы.

Так, с начала ледостава в регионе зарегистрировано 4 происшествия на водных объектах.

12 декабря в 10.30 на реке Волга, в районе н.п. Ягодное Ставропольского района спасатели эвакуировали с льдины на берег мужчину 1983 г.р. В медицинской помощи мужчина не нуждался.

Главное управление МЧС России по Самарской области предупреждает жителей области об опасности выхода на непрочный лед и рекомендует уделить особое внимание детям: не разрешать им гулять вблизи водоемов, рассказать об опасности, которую таит в себе выход на неокрепший лед в зимний период.

Уважаемые жители Самарской области! Помните, что выходить на лед в состоянии алкогольного опьянения, прыгать и бегать по льду, пытаться разбить его ногой или палкой опасно для жизни!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить

по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01»

(все операторы сотовой связи)

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