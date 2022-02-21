Льдина с 46 рыбаками оторвалась от берега в Хабаровском крае

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Льдина, на которой находились рыбаки, оторвалась от берега в Хабаровском крае. Ее прибило к другому берегу, где нет дороги, передает ТАСС.

"В районе п. Де-Кастри в бухте Тигиль произошел отрыв льдины с рыбаками. На ледовом поле находилось 24 автомобиля и 46 человек", - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по региону.

Течением льдину прибило к другому берегу. На место выехали краевые спасатели. Сейчас все люди находятся на берегу, в этом месте отсутствует дорога. Идет эвакуация.

Фото: соцсети