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Ларису Гузееву госпитализировали

27 сентября 2021 12:53
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Ларису Гузееву госпитализировали

Известную российскую актрису и телеведущую Ларису Гузееву вечером в воскресенье, 26 сентября, доставили машиной «Скорой помощи» в московскую городскую клиническую больницу №40 в Коммунарке. Между тем, как сообщил сайту kp.ru осведомленный источник, коронавируса у нее нет.

По данным собеседника, в Коммунарке актрисе сделали компьютерную томографию и тест на COVID-19, анализ показал отрицательный результат. Сейчас Лариса Гузеева находится в палате, ее состояние врачи оценивают как стабильное. Однако, по данным источника, у нее «сильный стресс», медики дали своей знаменитой пациентке успокоительное лекарство. В воскресенье артистка сильно переволновалась, поскольку боялась серьезных последствий коронавирусной инфекции, однако результаты КТ ее успокоили. Диагноз, с которым бессменная ведущая телешоу «Давай поженимся» попала в больницу, пока неизвестен. Возможно, днем 27 сентября актрису выпишут из клиники. Корреспонденты kp.ru выясняют подробности.

Между тем, еще утром в воскресенье Гузеева выкладывала в Instagram фото из Крыма. В частности, показала своим поклонникам, как проходят косметические процедуры в одной из крымских клиник.

 

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