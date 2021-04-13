Лада Калина перевернулась в кювет в Самарской области

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12 апреля на территории Самарской области зарегистрировано 5 ДТП с пострадавшими.

Одно ДТП произошло в 18:00 в Ставропольском районе. Мужчина 1947 года рождения, управляя автомобилем «Лада Калина», двигался по автодороге «Тольятти - Ташелка – с. Новая Бинарадка» со стороны с. Новая Бинарадка в направлении с. Ташелка. Он не справился с рулевым управлением, в результате чего допустил съезд автомобиля в левый кювет по ходу движения автомобиля с последующим опрокидыванием. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля, он был госпитализирован, сообщает облМВ.