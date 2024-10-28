ЛАДА и КАМАЗ столкнулись трассы Сергиевск – Чекалино – Большая Чесноковка

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В ходе аварийно-спасательных работ пожарные-спасатели отключили системы электропитания автомобилей.



В субботу в 18 часов 27 минут на пульт связи пожарно-спасательного отряда № 40 государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 6 километре автодороги Сергиевск – Чекалино – Большая Чесноковка. На место вызова был направлен дежурный караул пожарно-спасательной части № 109 Отряда № 40, а также бригада медицинской скорой помощи и сотрудники территориальной Госавтоинспекции. По прибытии было установлено, что произошло столкновение двух автомобилей: LADA 2115 и КАМАЗ.

Пожарные-спасатели провели аварийно-спасательные работы: отключение систем электропитания автомобилей.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"