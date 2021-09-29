Квартиросъемщик, съезжая с арендованной квартиры в Тольятти, сдал имущество хозяев в ломбард

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В полицию Тольятти обратилась местная жительница. Женщина 1985 года рождения рассказала полицейским, что из ее квартиры похищена бытовая техника.

По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа. Полицейские осмотрели место происшествия, опросили соседей заявительницы и изъяли следы пальцев рук, установили, что следы взлома на окнах и двери отсутствуют. Хозяйка квартиры пояснила, что сдавала квартиру в аренду молодому человеку. Квартиросъемщик последнее время задерживал оплату, находя различные причины, а в начале сентября текущего года перестал отвечать на телефонные звонки.

Женщина решила проверить состояние жилища и обнаружила пропажу стиральной машины и пылесоса. Причиненный ущерб арендатор оценила для себя, как значительный, в размере свыше 18 тысяч рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска установили место нахождения молодого человека, который арендовал квартиру.

Безработный местный житель 2001 года рождения, ранее судимый за совершение кражи, был задержан полицейскими возле одного из домов в Комсомольском районе и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса подозреваемый признал свою вину в содеянном и пояснил, что он сдал бытовую технику со съемной квартиры в ломбард, а вырученные денежные средства потратил на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.

Мероприятия, направленные на розыск похищенного имущества, продолжаются.