Купание на водоемах на надувных матрасах опасно

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Купание на водоемах на надувных матрасах в России опасно, хотя ответственность за это и не предусматривается. Об этом в преддверии купального сезона сообщил ТАСС начальник отдела Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России Андрей Печенин.

По его словам, пока устанавливать ответственность не планируется – человек сам должен знать и понимать, что это запрещено. Печенин напомнил, что неоднократно происходили случаи, когда человека на надувном матрасе сильным ветром И течением уносило далеко от берега, и ему требовалась помощь спасателей. Кроме того, любое надувное средство может сдуться или лопнуть во время купания. Добавлю, что 1 июня в большинстве регионов России официально начинается купальный сезон.