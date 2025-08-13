Куйбышевская магистраль фиксирует снижение количества ДТП на железнодорожных путях

103

С начала 2025 года на переездах Куйбышевской магистрали было допущено пять случаев столкновения автотранспорта с железнодорожным подвижным составом. Это на 50% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (10 случаев за тот же период 2024 года, из них 5 случаев вне установленных железнодорожных переездов).

Такой результат стал возможен благодаря комплексному подходу железнодорожников к вопросу снижения дорожно-транспортных происшествий на переездах.

Так, с начала текущего года железнодорожниками были проведены инфомационно-разъяснительные беседы более чем с 22 тыс. водителей автотранспортных средств, совместно c представителями ГИБДД проведено 214 проверок соблюдения правил дорожного движения на железнодорожных переездах, распространено более 22 тыс. памяток о правилах пересечения переездов.

Большое внимание уделяется обучению дежурных работников на переездах действиям в нестандартных ситуациях, включая ДТП. Проводится мониторинг состояния, а также капитальный ремонт железнодорожных переездов и оборудование их современными предупредительными и заградительными устройствами.

Ключевой проблемой, создающей опасные ситуации, является несоблюдение автомобилистами ПДД при пересечении железнодорожных переездов. В числе самых распространенных нарушений – объезд шлагбаума или специального ограждения железнодорожного пути, выезд на переезд при работе запрещающих сигналов переездной сигнализации.

Серьезную обеспокоенность вызывают инциденты, когда нарушения водителей приводят к происшествиям с пассажирскими поездами. Куйбышевская магистраль призывает быть предельно осторожными и внимательными за рулем, и не подвергать опасности свою жизнь, а также жизни пассажиров поездов.