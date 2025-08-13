Я нашел ошибку
В РФ предложили ввести штрафы до 15 тыс. рублей за «иранскую тонировку»
В РФ предложили ввести штрафы до 15 тыс. рублей за «иранскую тонировку»
Самарским школьникам напомнили правила безопасного нахождения на объектах железной дороги
Самарским школьникам напомнили правила безопасного нахождения на объектах железной дороги
Почти половина россиян ежедневно сталкивается с подозрительными письмами в электронной почте
Почти половина россиян ежедневно сталкивается с подозрительными письмами в электронной почте
Жителей Самарской области приглашают принять участие в конкурсах лучших практик школьных библиотек Общества «Знание»
Жителей Самарской области приглашают принять участие в конкурсах лучших практик школьных библиотек Общества «Знание»
На пункте пропуска «Сырым» введены ограничения для проезда транспорта
На пункте пропуска «Сырым» введены ограничения для проезда транспорта
В Самаре завершена диагностика 475 км дорог
В Самаре завершена диагностика 475 км дорог
Преподаватель петербургского вуза стала жертвой мошенников в Сызранском районе
Преподаватель петербургского вуза стала жертвой мошенников в Сызранском районе
В Жигулёвске полицейские провели рейд на территории гаражно-строительного кооператива и нашли наркомана
В Жигулёвске полицейские провели рейд на территории гаражно-строительного кооператива и нашли наркомана
Мероприятия
В Самаре в Музее-галерее «Заварка» состоится лекция из цикла «Архитектура в кадре»
Самарцев в зоопарк приглашают на Международный день ящерицы
«РКС-Самара» провели экскурсию для подростков на Городской водопроводной станции
Куйбышевская магистраль фиксирует снижение количества ДТП на железнодорожных путях

13 августа 2025 11:40

13 августа 2025 11:40
103
Куйбышевская магистраль фиксирует снижение количества ДТП на железнодорожных путях

С начала 2025 года на переездах Куйбышевской магистрали было допущено пять случаев столкновения автотранспорта с железнодорожным подвижным составом. Это на 50% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (10 случаев за тот же период 2024 года,  из них  5  случаев  вне  установленных  железнодорожных переездов).

Такой результат стал возможен благодаря комплексному подходу железнодорожников к вопросу снижения дорожно-транспортных происшествий на переездах.

Так, с начала текущего года железнодорожниками были проведены инфомационно-разъяснительные беседы более чем с 22 тыс. водителей автотранспортных средств, совместно c представителями ГИБДД проведено  214  проверок  соблюдения правил дорожного движения на железнодорожных переездах, распространено более  22 тыс. памяток о правилах пересечения переездов.

Большое внимание уделяется обучению дежурных работников на переездах действиям в нестандартных ситуациях, включая ДТП. Проводится мониторинг состояния, а также капитальный ремонт железнодорожных переездов и оборудование их современными предупредительными и заградительными устройствами.

Ключевой проблемой, создающей опасные ситуации, является несоблюдение автомобилистами ПДД при пересечении железнодорожных переездов. В числе самых распространенных нарушений – объезд шлагбаума или специального ограждения железнодорожного пути, выезд на переезд при работе запрещающих сигналов переездной сигнализации.

Серьезную обеспокоенность вызывают инциденты, когда нарушения водителей приводят к происшествиям с пассажирскими поездами. Куйбышевская магистраль призывает быть предельно осторожными и внимательными за рулем, и не подвергать опасности свою жизнь, а также жизни пассажиров поездов.

На пункте пропуска «Сырым» введены ограничения для проезда транспорта
13 августа 2025  12:47
13 августа 2025  12:47
На пункте пропуска «Сырым» введены ограничения для проезда транспорта
96
В Самаре сменился глава департамента городского хозяйства
13 августа 2025  10:44
13 августа 2025  10:44
В Самаре сменился глава департамента городского хозяйства
208
В Самаре временно закрыли движение трамваев на двух улицах
13 августа 2025  10:27
13 августа 2025  10:27
В Самаре временно закрыли движение трамваев на двух улицах
154
Вячеслав Федорищев рассказал о ключевых темах и решениях оперативного совещания правительства Самарской области
12 августа 2025  13:48
12 августа 2025  13:48
Вячеслав Федорищев рассказал о ключевых темах и решениях оперативного совещания правительства Самарской области
629
12 августа 2025  12:36
Самарская область принимает участие в форуме «Беспилотные авиационные системы»
215
