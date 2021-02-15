«Крылья Советов» подрались с командой соперника на сборах

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Самарские футболисты играли матч с клубом из Боснии и Герцеговины.

Самарские «Крылья Советов» провели очень эмоциональный матч на сборах в Турции. Соперником волжан стал клуб из Боснии и Герцеговины «Борац».

На 89-й минуте матча сдали нервы у обеих команд, завязалась потасовка, которая попала на видео.

Матч транслировался в прямом эфире. Самарцы вели в счете 1:0. Гол забил Роман Ежов на 57-й минуте игры.

А вот на 89-й минуте матча 2 игрока «Бораца», как будто сговорившись, налетели на самарского защитника Дмитрия Прищепу (№ 28), который тут же включился в потасовку. В итоге разнимать 3 игроков прибежали и их коллеги по команде, и тренерский штаб.

Закончилось всё мирно.

— Сорри, всё хорошо, — слышалось на поле.

Игру судья остановил, но победа всё равно осталась за самарцами.

Следующий матч они проведут 15 февраля, соперниками волжан вновь станет команда из Боснии и Герцеговины — «Вележ».

Это последний сбор самарской команды в Турции. Здесь они пробудут до 20 февраля. Затем вернутся в Россию. Уже 22 февраля в Химках с одноименным клубом они сыграют матч 1/8 Кубка России. Начало мачта в 16:30 по самарскому времени, пишет 63.ру.

Скриншот: Sportrecs.com