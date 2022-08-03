Крупный пожар в здании склада компании Ozon в Истринском районе Московской области

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Три бригады скорой помощи, в том числе реанимация, работают на месте крупного пожара на складе компании Ozon в Истринском районе Московской области, также туда прибыла аварийная бригада Россетей, стягивается дополнительная техника с соседних городских округов, сообщила глава округа Истра Татьяна Витушева, передает РИА Новости.

Крупный пожар произошел в здании склада компании Ozon в Истринском районе Московской области днем в среду, площадь возгорания, по последним данным МЧС, увеличилась до 35 тысяч квадратных метров. По данным экстренных служб, поджог и неисправность электрооборудования рассматриваются как основные версии причин пожара.

"На месте работают семь пожарных расчетов, 22 человека, семь единиц техники, три бригады скорой медицинской помощи, в том числе реанимация, аварийная бригада Россети. Стягивается дополнительная техника с соседних городских округов, а также два борта от ГКУ "Московский авиационный центр". На месте развернут оперативный штаб по тушению пожара", - написала в своём Telegram-канале Витушева.

По предварительным данным «Известий», пострадали три человека. Госпитализирован один пострадавший, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Еще двое получают медпомощь амбулаторно.

Фото : ГУ МЧС России по Московской области/РИА Новости