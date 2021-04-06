Крупный пожар в ангарах в Кинеле потушили

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В 18.30 05.04.2021 в ОДС ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области поступило сообщение о пожаре в здании ангарного типа в г.о. Кинель. Пожарно-спасательные подразделения привлечены по повышенному рангу вызова – Пожар № 3.

В 21.23 05.04.2021 пожар локализован на площади 1200 кв.м.

В 22.11 05.04.2021 объявлена ликвидация открытого горения на площади 1200 кв.м.

Для ликвидации пожара привлечены 158 человек, 44 ед. техники, в том числе от МЧС России 61 человек, 14 ед. техники, также привлечены 2 пожарных поезда, сообщает облМЧС.

Уважаемые жители Самарской области! Будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем, соблюдайте правила пожарной безопасности и требования при эксплуатации электроприборов. Берегите свое жилье и жизни от огня! В случае обнаружения пожара звоните по телефонам «01» (со стационарного телефона) или «101» (с сотового телефона).