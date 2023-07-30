Крупный лесной пожар в Ульяновской области потушен

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Крупный лесной пожар, охвативший Кузоватовский район Ульяновской области, потушен. Об этом в воскресенье, 30 июля, сообщила пресс-служба МЧС РФ, пишут "Известия".

На видеозаписи, приложенной к публикации ведомства в Telegram-канале, можно заметить окутанные дымом лесные массивы, а также работу огнеборцев.

Огонь охватил лес вблизи села Еделево Ульяновской области накануне, 29 июля.

По данным МЧС России (https://t.me/mchs_official/10326) , в окрестностях села горели заброшенные земли сельхозназначения (заброшенные сельхозполя), поросшие деревьями и кустарниками.