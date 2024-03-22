«Крокус Сити Холл»: погибли не меньше 12 человек

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В концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске неизвестные открыли стрельбу. «Парламентская газета» приводит все, что известно о происшествии на данный момент.

20:16 (мск) Появились сообщения о стрельбе в здании на Международной улице. Погибли не меньше 12 человек

20:19 Уточняется, что в концертный зал ворвались трое неизвестных в камуфляже с автоматическим оружием.

20:27 Из здания начали эвакуировать посетителей и персонал.

20:28 В «Крокус Сити Холле» прогремел взрыв, помещения заволокло дымом

20:33 В Красногорск направились поднятые по тревоге бойцы московских СОБР и ОМОН.