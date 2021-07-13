Красноярские полицейские провели рейд против незаконного оборота наркотических средств

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В рамках мероприятия сотрудники территориального отдела наркоконтроля совместно с сотрудниками ГИБДД и инспектором-кинологом ОМВД России по Красноярскому району провели рейд на участке автодороги «Урал М-5».

Основной целью операции стало выявление изготовителей, перевозчиков и сбытчиков наркотиков. В ходе проведения рейда с помощью служебной собаки на предмет перевозки наркотических веществ, с согласия владельцев, проверено более 28 автомашин. Нарушений закона, веществ и предметов, запрещенных законом к гражданскому обороту не выявлено. С водителями и пассажирами полицейские проводили профилактические и разъяснительные беседы.

Мероприятия по пресечению незаконного оборота наркотических средств полицейские проводят на постоянной основе.

Сотрудники органов внутренних дел напоминают: обо всех фактах незаконного оборота наркотических веществ вы можете сообщить по телефону дежурной части ГУ МВД России по Самарской области: 8-(846)-278-22-22 или 112, или по телефонам дежурных частей городских и районных ОВД, номера телефонов можно найти на официальном сайте ГУ МВД России по Самарской области в разделе «Контакты». Кроме того, оставить свое обращение вы можете на сервисе приема обращений на сайте 63.мвд.рф. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер.