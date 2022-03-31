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Кот Пузик спас хозяина на пожаре в саратовской многоэтажке, но сам едва не погиб - владелец рассказал, что впопыхах не успел взять его с собой. Спасли кота пожарные.

Мужчина рассказал спасателям, что спал, а в это время в квартире работал телевизор - вдруг кот стал кусать и царапать его руку и мяукать, мужчина проснулся и увидел, что телевизор горит, а квартира наполняется дымом.

Прибывшие на место пожарные спасли забытого в квартире кота - он лежал в углу в судорогах. Через 20 минут Пузика откачали кислородом из баллона, сообщает РИА Новости.

Уже позже дочь хозяина отвезла Пузика в ветеринарную клинику. "Сейчас он там, но состоянию его уже ничего не угрожает", - отметил в главке.

Хозяин кота сам был в стрессе и обращался за медицинской помощью.