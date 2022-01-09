Коробку с новорожденной девочкой нашли подростки возле трассы под Новосибирском

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Подростки обнаружили коробку с новорожденной девочкой на обочине трассы возле новосибирского села Сосновка, пишут "Известия" со ссылкой на газету «КП-Новосибирск».

Как рассказали молодые люди, во время прогулки они заметили на обочине коробку, из которой доносился писк. Сначала юноши подумали, что там щенки, но подойдя ближе обнаружили ребенка.

«Лежала, как куколка, маленькая такая. На ней даже одежды никакой не было: в тряпочку просто завернута, а рядом с ней бутылочка с какой-то смесью», — поделился с изданием один из подростков.

Один из парней позвонил родителям, которые сразу же приехали и отвезли ребенка в больницу.

Врачи не обнаружили у нее повреждений и обморожения, но ребенок все равно был госпитализирован.

Полиция приступила к установлению личностей родителей девочки. В СУ СК по Новосибирской области заявили, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Семейная пара, приехавшая на помощь новорожденной, думает над удочерением малышки.

Фото: pixabay