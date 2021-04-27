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Компания загрязняла территорию заповедника в Волжском районе

27 апреля 2021 13:11
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Компания загрязняла территорию заповедника в Волжском районе

Судебные приставы Волжского района взыскали с общества с ограниченной ответственностью  штраф в 300 тысяч рублей, назначенный за нарушение природоохранного законодательства. 

Фирма, расположенная в Волжском районе Самарской области, сбрасывала сточные воды на территории памятника природы регионального значения. Совершившая административное правонарушение  организация была признана судом виновной в неправильном использовании природных ресурсов в соответствии со ст. 8.39 КоАП РФ «Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях» и оштрафована на 300 тысяч рублей. 

В отделении судебных приставов Волжского района Самарской области в отношении должника-организации на основании решения суда было возбуждено исполнительное производство о взыскании административного штрафа в размере 300 тысяч рублей. Судебным приставом-исполнителем должнику были вручены требования исполнения решения суда, а также направлены запросы в регистрирующие органы и кредитные учреждения с целью установления имущественного положения.

В результате полученных ответов было установлено, что должник-организация владеет транспортными средствами. Судебным приставом-исполнителем в отношении установленного имущества были вынесены постановления о запрете на регистрационные действия. Также в отношении денежных средств, находящихся на расчетных счетах, было вынесено постановление о взыскании.

Принятые судебным приставом-исполнителем меры привели к погашению задолженности по штрафу за административное правонарушение в 300 тысяч рублей.

Теги: загрязнение судебные приставы Экология

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