Компания рыбаков выбралась 8 января на рыбалку в районе села Печерское и попала в переделку

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Я всегда был уверен, что западные ужастики – это специально адаптированные для детей события суровой российской действительности, пишет телеграм-канал Злой самаритянин. Гуго Баскервиль в известном письме предупреждал своих детей: «остерегайтесь выходить на болото в ночное время, когда силы зла властвуют безраздельно». Ха, он не был у нас под Сызранью, где даже днем можно увидеть такое, от чего сама собака Баскервилей спрячется посредине болот и откажется выходить, даже если ей на ужин приготовят всех Баскервилей.

Оказывается, у нас есть старое народное поверье, в котором говорится о том, что на Рождественские Святки нельзя выходить в лес на охоту или к реке за уловом, потому что там гуляет нечистая сила. Но в наши времена мало уже кто верит подобным предупреждениям. Вот и компания рыбаков выбралась 8 января на рыбалку в районе села Печерское. Внезапно погода сильно изменилась: небо почернело, а облака словно упали до земли. Из-за этой черной метели мужчинам так и не удалось половить рыбу. Впрочем, такое видео – даже более ценный трофей.

А что же говорят синоптики? «Сейчас на погоду в регионе влияет тыловая часть ложбины смещающегося в восточном направлении атлантического циклона», - уверены они. Ну, все понятно, именно так, наверное, задница ложбины циклона и выглядит.