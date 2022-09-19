Командир самолета, летевшего из Новокузнецка в Санкт-Петербург, умер на борту

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Командир экипажа Boeing, летевшего из Новокузнецка в Санкт-Петербург, умер на борту, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства здравоохранения Омской области.

Мужчина плохо себя почувствовал в полете, второй пилот принял решение экстренно приземлиться в аэропорту Омска.

"Реанимационная бригада скорой медицинской помощи прибыла в аэропорт за десять минут до посадки самолета. Бригада констатировала смерть пилота до оказания медицинской помощи", — уточнили в ведомстве.

ЧП произошло накануне. Самолет сел в Омске в 22:40 (19:40 мск).

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