Коллекторов в Самарской области оштрафовали на 1 миллион 731 тысячу рублей

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Работниками Управления ФССП России по Самарской области в отношении организаций, нарушающих при осуществлении деятельности по возврату задолженности права и законные интересы граждан, составлено свыше 60 протоколов.

Всего за 12 месяцев 2020 года Управлением ФССП России по Самарской области принято 698 обращений от граждан, столкнувшихся с проблемой взаимодействия с «коллекторами». Должностными лицами составлено 64 протокола об административном правонарушение ст. 14.57 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности». Судом рассмотрено 52 дела об административном правонарушении по данной статье и назначено наказание в виде штрафа на общую сумму свыше 1, 7 миллиона рублей.