кокаин и мефедрон обнаружила полиция во время рейда в самарском баре

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В рамках первого этапа межведомственной оперативно-профилактической операции «Дети России-2023», которая проходила с 3 по 12 апреля текущего года, сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков областного главка совместно с коллегами из ОНК Управления МВД России по городу Самаре и сотрудниками полка патрульно-постовой службы городского Управления МВД при силовой поддержке бойцов спецподразделения «Гром» проверили развлекательное заведение, расположенное на улице Куйбышева.

Полицейские с применением служебно-разыскной собаки осмотрели танцпол, зал и служебные помещения бара. В присутствии понятых на полу были обнаружены и изъяты пакетик с белым веществом внутри и колба черного цвета в белым веществом на дне. Согласно результатам исследования в пакетике находилось наркотическое средство кокаин, общей массой 0,05 грамма, а в колбе - наркотическое средство мефедрон, массой 0,85 грамма. По данному факту Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Ленинского района СУ Управления МВД России по городу Самаре возбуждено уголовное дело признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Во время проведения мероприятия в развлекательном заведении находилось около 50 посетителей и работников, с которыми правоохранители провели профилактические беседы.

На медицинское освидетельствование на состояние наркотического опьянения направлены 12 человек, 7 человек от освидетельствования отказались – в отношении них составлены протоколы об административном правонарушении.

Подобные мероприятия на территории Самарской области продолжатся.

Сообщить об известных фактах распространения и потребления наркотических средств и психотропных веществ можно:

- по телефонам (846) 278-22-22 или 102;

- на официальный интернет-сайт https://63.мвд.рф через сервис «Прием обращений»