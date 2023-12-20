Каждый десятый самарец выгорает от рутины на работе

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Служба исследований hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, провела опрос среди трудоустроенных соискателей Приволжского федерального округа и выяснила, сколько времени отнимают у них рутинные задачи, представители каких специальностей чаще всего выгорают от них и кто наоборот, спокойно относится к таким рабочим обязанностям.

Треть жителей регионов Приволжского федерального округа считают, что в их работе слишком много рутинных задач. Еще 46% опрошенных считают, что их не слишком много, и только 12% респондентов избавлены от рутины на работе.

Среди тех, у кого есть рутинные задачи, 23% респондентов из ПФО выполняют их более половины рабочего дня, у трети такие обязанности отнимают от 2 до 4 часов, у 44% — менее двух часов. Чаще других о большом объеме рутинных задач (более половины рабочего дня) говорят соискатели в возрасте от 18 до 34 лет, по 26% ответов. Реже остальных — жители ПФО старше 55 лет (12% ответов). В разрезе профессий чаще отмечают, что рутина занимает более 4 часов в день, сотрудники сфер «Транспорт, логистика, перевозки» и «Административный персонал» (по 35% ответов), реже — «Маркетинг, реклама, PR» и «Финансы, бухгалтерия» (по 16% ответов).

Самыми рутинными задачами жители ПФО считают бюрократические процессы (53%), заполнение отчетности (35%), перенос документов в электронный вид (34%). Также рутиной опрошенные из Поволжья называют совещания, работу за компьютером в целом и ряд других задач.

Спокойно относятся к небольшому объему рутины на работе 49% респондентов из ПФО. 15% считают, что большой объем таких задач приводит к ошибкам в работе, а каждый десятый респондент заявил, что из-за рутины выгорает. 11% считают, что рутину можно поручить искусственному интеллекту, 8% уверены, что, занимаясь рутиной, впустую тратят время. 4% опрошенных ответили, что такие задачи их демотивируют, и также 4% жителей ПФО рутина нравится, потому что не нужно думать.

Чаще других о выгорании от рутинных задач говорят руководители высшего и среднего звена (26% ответов), больше остальных рутину готовы перепоручить ИИ юристы (18%), о повышении количества ошибок в работе вследствие рутины говорят сотрудники сферы «Транспорт, логистика, перевозки» (29%). Спокойно относятся к небольшому объему рутины представители сферы «Маркетинг, реклама, PR» (53%). Примечательно, что любят рутинные задачи чаще других также юристы (6% ответов).