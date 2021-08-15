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Катер опрокинулся после столкновения с баржей на Волге в районе села Рождествено
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Катер опрокинулся после столкновения с баржей на Волге в районе села Рождествено

15 августа 2021 16:52
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Местонахождение управлявшего катером пока неизвестно.

Быстроходный катер столкнулся с груженной песком баржей на Волге в Самарской области, транспортная Куйбышевская прокуратура начала проверку. Об этом сообщается в аккаунте ведомства в Instagram, передает ТАСС.

"Куйбышевская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности судовождения в связи с произошедшим 14 августа 2021 года около 20:30 мск столкновением быстроходного маломерного судна (катер) с баржей, груженной песком, буксируемой теплоходом "Рейдовый-3", на 1 733 км реки Волга в районе села Рождествено Волжского района Самарской области", - говорится в сообщении.

Уточняется, что маломерное судно, двигаясь на большой скорости, врезалось в правый борт буксируемой баржи и опрокинулось, местонахождение управлявшего катером человека пока неизвестно. На месте происшествия работают спасатели МЧС России, баржа повреждений не имеет, разлива нефтепродуктов нет.

На место выехал заместитель Куйбышевского транспортного прокурора и следователь Самарского следственного отдела на транспорте Центрального межрегионального СУТ СК России. 

 

Фото:   МЧС России/ТАСС, архив

 

Теги: баржа Волга катер столкновение

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